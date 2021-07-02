Камеры ГИБДД научатся выявлять лихачей в потоке машин

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Полицейские камеры фиксации нарушений ПДД, которыми увешаны российские дороги, получат новые возможности. Портал «АвтоВзгляд» передает слова главы ГИБДД генерала Михаила Черникова.
Максим Строкер

– Такая система, у нас она создается, я надеюсь, до конца года наши разработчики такой инструментарий нам дадут, и мы будем его использовать, — сообщил Черников.

Он пояснил, что новый функционал системы автоматической фиксации «позволяет считывать весь поток» и «выделять водителей, которые нарушают неоднократно, и именно их останавливать».

Кроме того, глава ГИБДД высказался о повышении максимально допустимой скорости на российских дорогах.

– Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 км/ч по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно… Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела, — рассказал Черников.

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2 июля 2021
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