Камеры ГИБДД научатся выявлять лихачей в потоке машин

– Такая система, у нас она создается, я надеюсь, до конца года наши разработчики такой инструментарий нам дадут, и мы будем его использовать, — сообщил Черников.

Он пояснил, что новый функционал системы автоматической фиксации «позволяет считывать весь поток» и «выделять водителей, которые нарушают неоднократно, и именно их останавливать».

Кроме того, глава ГИБДД высказался о повышении максимально допустимой скорости на российских дорогах.

– Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 км/ч по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно… Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела, — рассказал Черников.