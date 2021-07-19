Когда ГИБДД начнет использовать экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

На самом деле, новые средства индикации паров алкоголя здорово упростят общение между водителем и инспектором. Если сотруднику ГИБДД вдруг покажется, что автомобилист нетрезв, он предложит тому «продуться» на месте. А дальше — либо «рулевой» благополучнот продолжит свой путь, либо нет.

Соответственно, если пользователь транспортного средства откажется пройти тест или засомневается в результатах, его уже направят на полноценное медицинское освидетельствование.

Вот только когда теория станет практикой до сих пор совершенно неясно: в МВД, как сообщает ТАСС, не смогли назвать дату появления новых экспресс-тестов… То есть пока все остается по-старому.

Причина задержки не слишком понятна. Ясно, что сами тесты давным-давно существуют, а значит, все дело — в бюрократических проволочках со стороны полицеских чиновников.

Между тем, в России только что ужесточили наказание за «пьяное» вождение. Портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности недавней реформы.