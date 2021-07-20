Автовладельцы активно наказывают МАДИ за беспредельную эвакуацию

На майских праздниках к юристу Михаилу Никитину обратился автомобилист, который успел пресечь эвакуацию своего автомобиля, припаркованного в аппендиксе на выезде с прилегающей территории на Новосущёвской улице.
Инспекторы МАДИ традиционно настаивали на том, что эвакуируемое авто было размещено в зоне действия запрещающих знаков и ссылались на пресловутый п. 5.1.3 «ГОСТ Р 52289−2019», в соответствии с которым «Действие знаков распространяется на проезжую часть, тротуар, обочину, трамвайные пути, велосипедную, велопешеходную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они установлены».
Вместе с юристом, пострадавший от действий МАДИ автовладелец подготовил обращение в управу и префектуру через электронную приёмную с требованием проверить законность установки знаков и наличие разрешительной документации на них.
За день до истечения срока подачи жалобы мы получили ответ от префектуры, из содержания которого следовало, что данные дорожные знаки были установлены незаконно, разрешительная документация на них отсутствует. Также к ответу была приложена фотография, подтверждающая их демонтаж, — рассказал сообществу «Синие ведерки» юрист Михаил Никитин.
В итоге по результатам рассмотрения жалобы постановление было отменено, а уплаченные в виде штрафа деньги возвращены автовладельцу. В планах несостоявшегося нарушителя взыскать компенсацию с МАДИ за необоснованное привлечение к административной ответственности. Хотя, безусловно, комплексное разбирательство и привлечение к ответственности лиц, которые допускают подобные ошибки своих подчиненных на регулярной основе — было бы самой правильной мерой, которую уже не один год ожидают от властей города автомобилисты столицы.