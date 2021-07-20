Автовладельцы активно наказывают МАДИ за беспредельную эвакуацию

Вместе с юристом, пострадавший от действий МАДИ автовладелец подготовил обращение в управу и префектуру через электронную приёмную с требованием проверить законность установки знаков и наличие разрешительной документации на них.



За день до истечения срока подачи жалобы мы получили ответ от префектуры, из содержания которого следовало, что данные дорожные знаки были установлены незаконно, разрешительная документация на них отсутствует. Также к ответу была приложена фотография, подтверждающая их демонтаж, — рассказал сообществу «Синие ведерки» юрист Михаил Никитин.



В итоге по результатам рассмотрения жалобы постановление было отменено, а уплаченные в виде штрафа деньги возвращены автовладельцу. В планах несостоявшегося нарушителя взыскать компенсацию с МАДИ за необоснованное привлечение к административной ответственности. Хотя, безусловно, комплексное разбирательство и привлечение к ответственности лиц, которые допускают подобные ошибки своих подчиненных на регулярной основе — было бы самой правильной мерой, которую уже не один год ожидают от властей города автомобилисты столицы.