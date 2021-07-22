ГИБДД жестко оштрафовала москвича за езду с сыном на электросамокате

41-летний москвич накануне выложил в соцсетях видеоролик, на котором продемонстрировал как примерно в полпервого ночи 21 июля он вместе со своим 10-летним сыном едет по ночной Москве на электросамокате. Причем управлял транспортным средством именно ребенок. После этого ГИБДД Юго-Восточного округа Москвы установила личность мужчины и то, что он с сыном катались по проезжей части в районе улиц Васильцовский Стан и Волжский бульвар.

Проведенная проверка установила, что мощность электросамоката, на котором граждане передвигались по городу, составляет 3200 Ватт. Следовательно, для управления им требуется иметь мотоциклетные «права» категории «А».

Сотрудники ГИБДДД составили в отношении папаши целый «букет» административных материалов: за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права, за нарушение правил перевозки детей, за езду без мотошлемов и за нарушение требований знаков и разметки. В общей сложности, та ночная поездка обойдется родителю в 32 500 рублей штрафов.