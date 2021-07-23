Прокуратура потребовала ужесточить наказание для блогера Эдварда Била

Точка, казалось бы поставленная судом в деле блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль), превратилась в запятую: московская прокуратура решила обжаловать вынесенный ему приговор.

«В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Напомним, что за аварию, устроенную в апреле текущего года, блогера приговорили к запрету выходить из дома с 20.00 до 8.00 в течении двух лет и лишению прав на три года. Между тем статья УК, по которой он обвинялся, подразумевает наказание вплоть до двух лет лишения свободы, поскольку по вине Биля тяжкие телесные повреждения получила одна из пострадавших. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, разрывами внутренних органов, открытыми переломами ног и переломом таза.