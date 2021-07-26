5 нарушений, совершенных пассажирами, за которые оштрафуют или даже «посадят» водителя

Авария

Более серьезная ответственность может грозить водителю за непристегнутого пассажира в случае ДТП. Вот тут начинается самое нервное и опасное для любого водителя: его может ждать как административная, так и уголовная ответственность.

Например, если непристегнутый пассажир получил легкие телесные повреждения, то шоферу грозит административная ответственность по статье 12.24 КоАП РФ, а это штраф в размере до 5 000 рублей или лишение «прав» на срок до 1,5 лет.

Если пассажир получит повреждения средней тяжести, водителя ждет штраф 10 000—25 000 рублей или лишение «прав» сроком до 1,5 лет. Но это еще не предел.

Водителю может грозить уголовная ответственность в соответствии со статьей 264 УК РФ. Так, если непристегнутый пассажир получил тяжкий вред или погиб, водителю может грозить до 5 лет лишения свободы. Если погибших пассажиров несколько — срок может составить до 7 лет.

Помните, что пассажиры, которые не любят пристегиваться или «доверяют вам как водителю» — это дополнительный источник проблем при ДТП.