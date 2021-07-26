5 нарушений, совершенных пассажирами, за которые оштрафуют или даже «посадят» водителя

Перевозка непристегнутых пассажиров
Если вы перевозите непристегнутых пассажиров, будьте готовы заплатить за это штраф в 1000 рублей. Согласно статье 12.6 КоАП РФ перевозка пассажиров, которые не пристегнуты ремнями, влечет за собой штраф в размере 1 000 рублей. Пассажира могут оштрафовать на 500 рублей согласно статье 12.29 КоАП РФ. Однако на практике за непристегнутого пассажира чаще всего штраф «влетает» одному водителю.
Опасность при перевозке детей
Когда знакомая семейная пара просит подвезти их с ребенком без детского кресла, любому водителю следует несколько раз подумать. Известно, что правила перевозки детей строже, чем взрослых. Добрый водитель, поддавшийся на уговоры и решивший помочь людям, должен быть готов заплатить 3000 рублей. Нарушение правил перевозки детей карается согласно статье 12.23 КоАП РФ и влечет наложение штрафа.
«Лишние» пассажиры
Многие водители сталкивались с ситуацией, когда их просят подвезти большую компанию. Тут стоит вспомнить о пункте 22.8 ПДД, который запрещает «перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства» (для большинства легковых автомобилей это 5 мест). Таким образом, наличие в автомобиле «лишних» пассажиров карается по статье 12.23 КоАП как «нарушение правил перевозки людей» и влечет штраф в размере 500 рублей.
Перевозка пассажиров вне салона автомобиля
Если ваши знакомые любят прокатиться «с ветерком», высунувшись из люка или окна, то это еще одна «зона риска». Пункт 22.8 ПДД запрещает «перевозить людей вне кабины автомобиля», и ответственность за пассажира, который частично высунется из машины, опять лежит на водителе. Штраф — 1000 рублей.
Авария
Более серьезная ответственность может грозить водителю за непристегнутого пассажира в случае ДТП. Вот тут начинается самое нервное и опасное для любого водителя: его может ждать как административная, так и уголовная ответственность.
Например, если непристегнутый пассажир получил легкие телесные повреждения, то шоферу грозит административная ответственность по статье 12.24 КоАП РФ, а это штраф в размере до 5 000 рублей или лишение «прав» на срок до 1,5 лет.
Если пассажир получит повреждения средней тяжести, водителя ждет штраф 10 000—25 000 рублей или лишение «прав» сроком до 1,5 лет. Но это еще не предел.
Водителю может грозить уголовная ответственность в соответствии со статьей 264 УК РФ. Так, если непристегнутый пассажир получил тяжкий вред или погиб, водителю может грозить до 5 лет лишения свободы. Если погибших пассажиров несколько — срок может составить до 7 лет.
Помните, что пассажиры, которые не любят пристегиваться или «доверяют вам как водителю» — это дополнительный источник проблем при ДТП.