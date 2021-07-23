За перегоревшую фару ГИБДД сможет штрафовать ежедневно на 5000 рублей

Сразу несколько изданий сообщили, что комплексы автоматической видеофиксации нарушений ПДД получат новое программное обеспечение в нескольких регионах России. Речь идет о Москве, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Крыме, Волгоградской области и ряде других.

Предполагается, что штрафы с камер за езду с невключенным ближним светом полетят гражданам уже с сентября этого года. Мол, станет темнее на улицах, и можно будет активней штрафовать водителей, — ведь езда с неработающими фарами очень опасна. По крайней мере, примерно так эта тема подается в СМИ. На самом деле, никакого отношения к безопасности дорожного движения обсуждаемая новация не имеет. И вот почему.

Сумасшедших, кто сознательно ездит с выключенным головным светом ночью (даже в хорошо освещенной Москве) исчезающе мало. Если у машины не работает ближний свет на ходу, в том числе и днем, это, скорее всего, значит, что ее водитель банально забыл нажать на кнопку включения. Забыл — так давайте ему память штрафом освежим, — наверняка ответит на это какой-нибудь моралист-фарисей из числа владельцев камер автоматической фиксации. Хорошо, давайте. И заодно подсчитаем, на какую сумму планируется это «освежение».