За перегоревшую фару ГИБДД сможет штрафовать ежедневно на 5000 рублей

Сразу несколько изданий сообщили, что комплексы автоматической видеофиксации нарушений ПДД получат новое программное обеспечение в нескольких регионах России. Речь идет о Москве, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Крыме, Волгоградской области и ряде других.
Предполагается, что штрафы с камер за езду с невключенным ближним светом полетят гражданам уже с сентября этого года. Мол, станет темнее на улицах, и можно будет активней штрафовать водителей, — ведь езда с неработающими фарами очень опасна. По крайней мере, примерно так эта тема подается в СМИ. На самом деле, никакого отношения к безопасности дорожного движения обсуждаемая новация не имеет. И вот почему.
Сумасшедших, кто сознательно ездит с выключенным головным светом ночью (даже в хорошо освещенной Москве) исчезающе мало. Если у машины не работает ближний свет на ходу, в том числе и днем, это, скорее всего, значит, что ее водитель банально забыл нажать на кнопку включения. Забыл — так давайте ему память штрафом освежим, — наверняка ответит на это какой-нибудь моралист-фарисей из числа владельцев камер автоматической фиксации. Хорошо, давайте. И заодно подсчитаем, на какую сумму планируется это «освежение».
Так, в столице следить за фарами наначальном этапе начнут сразу 600 камер. По статистике, за одну поездку обычная московская легковушка проезжает не менее чем под 10 камерами автоматической фиксации. Если ее водитель забыл включить фары или лампочка хотя бы в одной из них перегорела, с каждой встреченной полицейской камеры ему «прилетит» по 500 рублей штрафа. 10 камер на пути — 5000 рублей за одну поездку будьте любезны бюджету перечислить!
Особо отмечу: это — самая оптимистичная оценка. На практике же речь вполне может идти и о 10 000—15 000 рублей штрафов за поездку. Особенно если ты, например, проехал часть пути по МКАД (где камеры почти на каждом столбе), а потом двигался по какой-нибудь крупной вылетной магистрали — тут с наличием полицейских рубежей контроля тоже все более чем в порядке.
В связи с этим, возникает вопрос: а не слишком ли жирно драть с автовладельца по 5000 рублей в день за забывчивость, которая на практике, подчеркнем этот момент, не привела ни к каким печальным последствиям?! Ведь что мы имеем в сухом остатке: машина при свете дня спокойно и безопасно для окружающих доехала, пусть и с неработающим головным светом или перегоревшей фарой, из пункта «А» в пункт «Б». За что штрафы-то?! Тем более на многие тысячи рублей? Ведь безопасность дорожного движения не пострадала абсолютно!
Таким образом, можно сделать однозначный вывод: настраивание камер на штрафы за невключенные/перегоревшие фары — не более чем очередной способ содрать с автовладельца лишние деньги. В пользу местного бюджета и, разумеется, компаний, обслуживающих камеры.
И еще ряд аспектов надвигающейся на российских автовладельцев проблемы. Как быть с дневными ходовыми огнями?! Если они горят, а ближний свет — нет. За это тоже пачка штрафов «прилетит»? Или когда фары включены, но заляпаны грязью? Все равно оштрафуют как за «невключенные»?
Далее — светодиодные фары. Они, в отличии от «галогенок» и «ксенона», горят не непрерывно, а с определенной частотой — просто человеческий глаз этого не замечает. А видеокамеры — очень даже фиксируют данный факт. Если посмотреть раскадровку съемки светодиодной фары, то на части кадров она будет выглядеть невключенной. Следовательно, водитель такого автомобиля, с формальной точки зрения, может получить 500-рублевый штраф фактически за то, чего не делал. Просто за техническую особенность его машины, официально допущенной к использованию на дорогах общего пользования.
Самое мерзкое в этой «камерной» истории то, что рано или поздно, она заставит раскошелиться на пустом месте буквально каждого автомобилиста — в силу вышеперечисленных причин и дорожных обстоятельств. И обжаловать такой штраф уж точно не выйдет. Платите, граждане водители, «налог на камеры» — даже самый аккуратный и законопослушный из вас не отвертится от него!