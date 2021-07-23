В 12 регионах России камеры обучатся штрафовать за выключенные фары

Сегодня за езду с выключенными или неработающими фарами автомобилистам грозит штраф в размере 500 рублей, который вдобавок можно оплатить с 50-процентной скидкой.

В свою очередь, компания «Астролаб», производитель комплексов фиксации нарушений, «дообучит» ранее выпущенные камеры распознавать негорящие лампочки.

Соответственно, закупать новые установки регионам не придется. Более того, операторы камер смогут сами определять, будут ли «электронные глаза» фиксировать проезжающие машины без фар.

Кстати, в Госдуме готовят поправки в КоАП, которые, якобы облегчат водителям процесс обжалования штрафов с камер ГИБДД. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации с законопроектом.