Камеры начали штрафовать за непристегнутый ремень водителей по всей России

О том, что штрафы «за ремень» и «за телефон» будут выписывать камеры по всей стране сообщил пресс-центр МВД. По мнению представителей министерства, для этого нет ровным счетом никаких препятствий, хотя обучать комплексы новому функционалу будут только по согласованию с региональными властями.

Известно, что идея нашла поддержку в руспублике Татарстан и Тамбовской области — там «большой брат» уже умеет выискивать тех, кто игнорирует тремень безопасности.

На этом создатели «всевидящего ока» решили не останавливаться: уже камеры при помощи нейросети начнут штрафовать водителей за несоблюдение дистанции.