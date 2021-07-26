Камеры начали штрафовать за непристегнутый ремень водителей по всей России

Фото: universeofcars.ru.
В конце прошлого года на дорогах Москвы появились камеры, способные распознавать непристегнутый ремень, а также разговор по телефону. Более того, за вышеупомянутые нарушения водителям уже выписали более 56 000 постановлений (это — с начала этого года). И теперь практику решено распространить на регионы.
Алексей Кованов

О том, что штрафы «за ремень» и «за телефон» будут выписывать камеры по всей стране сообщил пресс-центр МВД. По мнению представителей министерства, для этого нет ровным счетом никаких препятствий, хотя обучать комплексы новому функционалу будут только по согласованию с региональными властями.

Известно, что идея нашла поддержку в руспублике Татарстан и Тамбовской области — там «большой брат» уже умеет выискивать тех, кто игнорирует тремень безопасности.

На этом создатели «всевидящего ока» решили не останавливаться: уже камеры при помощи нейросети начнут штрафовать водителей за несоблюдение дистанции.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП
26 июля 2021
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