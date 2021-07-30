Самарский полицейский добил пострадавшую в ДТП школьницу

фото СК по Самарской области
Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по факту убийства девушки, произошедшего накануне. Подозреваемый задержан. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Самарский следственный комитет сообщает, что 29 июля около 22 часов 30 минут в районе одного из домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, было обнаружено тело местной жительницы 2006 года рождения с множественными телесными повреждениями. Подозреваемый в убийстве ‑ начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 У МВД России по Самаре подполковник Антон Безчетвертев.

Он утверждает, что сбил своей машиной школьницу, когда возвращался с рыбалки. Согласно неофициальным данным, следствие склоняется к версии умышленного наезда на 15-летнюю гражданку. После этого полицейский нанес своей жертве множественные колото-резанные раны. Предполагается, что ранее он состоял с убитой в интимных отношениях. После расправы убийца закинул окровавленную одежду в прицеп своего авто и утопил его в реке. На данный момент прицеп уже поднят на сушу. Орудие убийства пока не обнаружено.

ДТП, автоуголовка, уголовный кодекс
30 июля 2021
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