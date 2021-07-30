Самарский полицейский добил пострадавшую в ДТП школьницу

Самарский следственный комитет сообщает, что 29 июля около 22 часов 30 минут в районе одного из домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, было обнаружено тело местной жительницы 2006 года рождения с множественными телесными повреждениями. Подозреваемый в убийстве ‑ начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР ОП № 3 У МВД России по Самаре подполковник Антон Безчетвертев.

Он утверждает, что сбил своей машиной школьницу, когда возвращался с рыбалки. Согласно неофициальным данным, следствие склоняется к версии умышленного наезда на 15-летнюю гражданку. После этого полицейский нанес своей жертве множественные колото-резанные раны. Предполагается, что ранее он состоял с убитой в интимных отношениях. После расправы убийца закинул окровавленную одежду в прицеп своего авто и утопил его в реке. На данный момент прицеп уже поднят на сушу. Орудие убийства пока не обнаружено.