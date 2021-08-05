Казанский судья задавил пешехода, переползавшего дорогу

Вечером третьего августа в 21.35 на Мамадышском тракте в Казани произошел смертельный наезд на пешехода. ДТП случилось на участке между трассой М7 и улицей Интернациональной. Пьяный пешеход выполз на проезжую часть и оказался перед колесами движущейся «Газели». Ее водитель каким-то образом умудрился увернуться от столкновения. А следовавший за грузовичком за рулем своей Audi A4 судья Приволжского суда Рафаэль Бакиров — нет.

Местные СМИ сообщают, что водитель «Газели» вернулся на место своей встречи с пьяным ползуном, чтобы убрать его с дороги, но не успел: гражданин не пережил «знакомства» с иномаркой. Шофер грузового автомобиля также передал прибывшим на место ДТП полицейским запись с видеорегистратора из своего авто.

Сообщается, что уголовное дело в отношении судьи Бакирова не возбуждено, он не задержан, поскольку является спецсубъектом. Тем не менее, он по собственной инициативе сразу после ДТП съездил в наркологический диспансер и прошел там медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Тесты показали, что судья был трезв.