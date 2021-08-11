Докажи, что не верблюд: как камеры фиксируют разговоры по телефону за рулем

По данным официального Telegram-канала столичного департамента транспорта, такое количество нарушений зафиксировали за первые 6 месяцев этого года. В ведомстве отметили также, что телефон крадет внимание водителя и это становится главной причиной тяжелых аварий.

Напомним, что в ноябре прошлого года ГИБДД рассказала про методику фиксации разговора по телефону. Программный модуль системы «Стрелка-360» делает не менее 10 фотографий в высоком разрешении, чтобы определить наличие смартфона в руках водителя и не спутать его с другими предметами.

То есть ошибки все же не исключены. Особенно, если водитель взял в руки что-то очень похожее на телефон. И это становится проблемой именно того, кто за рулем, ведь после получения штрафа водитель должен доказать, что телефона в его руках не было, а он держал, скажем, зарядное устройство. Если гражданин не сумеет этого сделать, то должен будет заплатить штраф в размере 1500 рублей.