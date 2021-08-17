Мишустин продлил разрешение возить в Россию «праворульки» без ГЛОНАСС

По итогам рабочей поездки в Хабаровский край Мишустин поручил правительству продлить действующий временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее предполагалось, что жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования до 3 декабря 2021 года. Теперь такой режим импорта «праворулек» будет продлен еще на один год — до 3 декабря 2022 года.

Соответствующий проект решения правительства не позднее 1 октября текущего года должны подготовить Минпромторг, Минэкономразвития, ФТС и МВД. Об этом сообщает сайт правительства РФ.