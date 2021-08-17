Мишустин продлил разрешение возить в Россию «праворульки» без ГЛОНАСС

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Премьер-министр Михаил Мишустин побывал в конце июля в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов — Иркутской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с результатами командировок главы правительства.
Максим Строкер

По итогам рабочей поездки в Хабаровский край Мишустин поручил правительству продлить действующий временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее предполагалось, что жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования до 3 декабря 2021 года. Теперь такой режим импорта «праворулек» будет продлен еще на один год — до 3 декабря 2022 года.

Соответствующий проект решения правительства не позднее 1 октября текущего года должны подготовить Минпромторг, Минэкономразвития, ФТС и МВД. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

автоправо, ГИБДД
17 августа 2021
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