ГИБДД открестилась от разработки камер для выявления опасного вождения

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ГИБДД понятия не имеет о том, создает ли кто-либо в России камеры, способные выявлять лихачей на дороге. Ранее о подобных изысканиях сообщили ряд СМИ. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.
Максим Строкер

— Информацией по разработке дополнительного программного обеспечения, а также срокам проведения тестовых испытаний специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, предназначенных для выявления указанных в обращении нарушений ПДД, Госавтоинспекция не располагает,— приводит «РИА Новости» комментарий МВД к публикациям СМИ.

Ранее сообщалось также о том, что отечественными компаниями создано и у же осенью 2021 года начнет использоваться в ряде регионов страны программное обеспечение для камер автоматической фиксации, которое способно выявлять машины с неработающими фарами ближнего света.

штрафы, видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
18 августа 2021
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