ГИБДД открестилась от разработки камер для выявления опасного вождения

— Информацией по разработке дополнительного программного обеспечения, а также срокам проведения тестовых испытаний специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, предназначенных для выявления указанных в обращении нарушений ПДД, Госавтоинспекция не располагает,— приводит «РИА Новости» комментарий МВД к публикациям СМИ.

Ранее сообщалось также о том, что отечественными компаниями создано и у же осенью 2021 года начнет использоваться в ряде регионов страны программное обеспечение для камер автоматической фиксации, которое способно выявлять машины с неработающими фарами ближнего света.