Собянин подготовил для автомобилистов новые драконовские штрафы

— Сегодня внес в Московскую городскую Думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время, — такое сообщение появилось на персональном сайте г-на Собянина. Каким образом московская Дума может принимать поправки в федеральное законодательство, подменяя таким образом функции Госдумы, мэр не расшифровал.
Тем не менее cреди них, по словам Собянина, предусмотрено увеличение в 10 раз (с нынешних 500 рублей до 5000 рублей) наказания за преднамереное нарушение тишины автомобилистами. Для авто мощностью свыше 200 л. с. сумма такого штрафа будет еще выше: «плюс 250 рублей за каждые 10 л. с. сверху». За повышенный шум двигателя мощностью свыше 400 л. с. его пилот, заплатит 10 000 рублей, пообещал Собянин. Для мотоциклистов штраф за шум начнет «прогрессировать» в случае мощности мотора двухколесного ТС свыше 50 л. с.
Не забыл мэр и о громких хулиганах на грузовиках. Для них плата по принципу: лишние 250 рублей за каждые 10 «лошадок» стартует с планки в 250 л. с.
Кроме того, Собянин предлагает провести натоящую революцию в области автоматической фиксации нарушений ПДД. Он считает, что полицейские камеры должны быть оснащены шумомерами, чтобы «обеспечить системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания». Надо полагать, что в этом случае к штрафным постановлениям за нарушения тишины с камер автоматической фиксации должны будут прилагаться не только фотографии машины, но и аудиозапись производимого ею шума в момент фиксации.
А еще Собянин планирует задерживать и отправлять на штрафстоянку автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями.
— До тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим, — пояснил мэр, не уточнив кто и как будет заниматься возвращением транспортного средства «в штатный режим» на штрафстоянке.