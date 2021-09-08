Собянин подготовил для автомобилистов новые драконовские штрафы

Не забыл мэр и о громких хулиганах на грузовиках. Для них плата по принципу: лишние 250 рублей за каждые 10 «лошадок» стартует с планки в 250 л. с.

Кроме того, Собянин предлагает провести натоящую революцию в области автоматической фиксации нарушений ПДД. Он считает, что полицейские камеры должны быть оснащены шумомерами, чтобы «обеспечить системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания». Надо полагать, что в этом случае к штрафным постановлениям за нарушения тишины с камер автоматической фиксации должны будут прилагаться не только фотографии машины, но и аудиозапись производимого ею шума в момент фиксации.

А еще Собянин планирует задерживать и отправлять на штрафстоянку автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями.



— До тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим, — пояснил мэр, не уточнив кто и как будет заниматься возвращением транспортного средства «в штатный режим» на штрафстоянке.