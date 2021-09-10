Минтранс вновь хочет изменить правила проезда круговых перекрестков

Опять Минтрансу захотелось поменять принципы проезда круговых перекрестков. Свое желание он сформулировал в собственных поправках в ПДД. Заметим, что само появление этих «поправок» — крайне загадочная штука. Дело в том, что в рамках «регуляторной инициативы», вносить поправки в правила дорожного движения запрещено постановлением правительства страны. Если ведомствам хочется что-то в ПДД поменять, это можно сделать сейчас лишь одним путем — через принятие новой редакции Правил целиком. В этом свете сам факт подготовки поправок в действующие правила дорожного движения Минтрансом выглядит как прямое нарушение правительственного постановления.
Напомним, что последний раз правила проезда круговых перекрестков были изменены в 2017 году. Тогда было установлено, что «круг» является главной дорогой по умолчанию — если на нем не установлены знаки, предписывающие иной порядок проезда через этот перекресток.
Поначалу, с непривычки к новым правилам, у водителей на кругах возникали проблемы с определением приоритетов проезда. Кто-то, по-старинке, считал «главными» въезжающие на круг машины, а кто-то, соласно новым правилам, считал «главными» уже едущий по кругу транспорт.
Теперь Минтранс предлагает внести в ПДД формулировку о том, что если машина въезжает на круг по главной дороге, автомобили, уже находящиеся на круговом движении, должны ей уступать. Зачем Минтрансу потребовалось вносить такую поправку в Правила — решительно непонятно.
В подобных случаях сейчас ГИБДД просто расставляет на кругу и на въездах на него соответствующие знаки приоритета проезда. И все и так прекрасно едут, — без дополнительных правок ПДД чиновниками.