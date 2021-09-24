Лишат ли водителя «прав» за пересечение красной линии разметки

ПДД утверждают, что «постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10, 1.17 и 1.26 желтого цвета, временная — оранжевый цвет». Как видим, в Правилах не сказано, какой именно оттенок оранжевого цвета обязаны использовать дорожно-строительные организации, когда временно меняют схему движения на отрезке дороге, подвергшейся ремонту или реконструкции. Видимо, руководствуясь подобной логикой, дорожники используют для нанесения временной разметки красную краску. Мол, красный цвет, это просто очень темный оранжевый. С этим утверждением не будет спорить лишь дальтоник, но дело не в этом.

С одной стороны, пересечение сплошной осевой линии разметки, согласно КоАП, грозит водителю серьезными санкциями. Так, за выезд на «встречку» ч. 4 ст. 12.15 Кодекса грозит штрафом в 5000 рублей, либо лишением «прав» на шесть месяцев. Поворот или разворот через сплошную линию, в соответствии с ч.2 ст. 12.16 того же КоАП, предполагает штраф в размере 1000—1500 рублей.

Осенью-зимой темнеет рано. Да и грязи на дорогах прибавляется. К тому же, темно-красная краска даже при свете дня сама по себе сливается с асфальтом. В таких условиях незаметно для себя выехать на полосу встречного движения проще простого.