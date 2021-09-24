Лишат ли водителя «прав» за пересечение красной линии разметки

ПДД утверждают, что «постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10, 1.17 и 1.26 желтого цвета, временная — оранжевый цвет». Как видим, в Правилах не сказано, какой именно оттенок оранжевого цвета обязаны использовать дорожно-строительные организации, когда временно меняют схему движения на отрезке дороге, подвергшейся ремонту или реконструкции. Видимо, руководствуясь подобной логикой, дорожники используют для нанесения временной разметки красную краску. Мол, красный цвет, это просто очень темный оранжевый. С этим утверждением не будет спорить лишь дальтоник, но дело не в этом.
С одной стороны, пересечение сплошной осевой линии разметки, согласно КоАП, грозит водителю серьезными санкциями. Так, за выезд на «встречку» ч. 4 ст. 12.15 Кодекса грозит штрафом в 5000 рублей, либо лишением «прав» на шесть месяцев. Поворот или разворот через сплошную линию, в соответствии с ч.2 ст. 12.16 того же КоАП, предполагает штраф в размере 1000—1500 рублей.
Осенью-зимой темнеет рано. Да и грязи на дорогах прибавляется. К тому же, темно-красная краска даже при свете дня сама по себе сливается с асфальтом. В таких условиях незаметно для себя выехать на полосу встречного движения проще простого.
Что же делать автомобилисту, если какой-нибудь особо рьяный гаишник решит заработать в свой служебный актив дополнительный «лишенческий» протокол из-за случайного выезда на «встречку» через красную сплошную. С одной стороны сотрудник, как говорится, «в своем праве». Но с другой — разметка-то нанесена фактически в нарушение ПДД. Нет в них красного цвета, и все тут! Поэтому сразу же следует обратить внимание сотрудника ГИБДД на данный факт.
Если он после этого не вернул «права», не пожелал счастливого пути и продолжил настаивать на оформлении протокола, то у водителя выход один: включить камеру своего смартфона и фиксировать на видео все обстоятельства происходящего. Обязательно снимаем «одним кадром», не выключая камеру: саму разметку, чтобы было понятно какого она цвета и в каком состоянии находится, сотрудника полиции с его жетоном, расположение своей машины и ее госномер, машину ДПС и ее госномер. Параллельно в процессе съемки следует комментировать происходящее, указав все обстоятельства и упомянув адрес места, где разворачиваются события.
Когда и на этом этапе инспектор продолжит оформление протокола, вам останется только письменно заявить в нем о своем несогласии с вменяемым вам нарушением. А дальше предъявить сделанную запись в суде, который будет рассматривать ваше дело о лишении «прав». Там оно, скорее всего, будет закрыто за отсутствием состава правонарушения.