Почти 90% штрафов автовладельцам приходит от камер ГИБДД

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ГИБДД обнародовала статистику, показывающую, что «вручную» экипажами ДПС оформляется минимальное количество дорожных правонарушений. Основная масса штрафов приходит российским водителям с камер автоматической фиксации. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

— За первое полугодие 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено порядка 73 млн. постановлений о наложении административных штрафов, из которых 63 млн., или 86%, вынесены в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, — рассказали в ГИБДД.

Сообщается также, что из общего числа постановлений о штрафах в отношении водителей были исполнены 75% — 55 млн. постановлений. Из 31 000 российских автовладельцев, за которыми числятся 50 и более неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, около 8000 зарегистрированы в Московской области. Еще 5 000 — в Москве, сообщает ТАСС.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, ГИБДД
18 октября 2021
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