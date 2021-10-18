Почти 90% штрафов автовладельцам приходит от камер ГИБДД

— За первое полугодие 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено порядка 73 млн. постановлений о наложении административных штрафов, из которых 63 млн., или 86%, вынесены в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, — рассказали в ГИБДД.

Сообщается также, что из общего числа постановлений о штрафах в отношении водителей были исполнены 75% — 55 млн. постановлений. Из 31 000 российских автовладельцев, за которыми числятся 50 и более неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, около 8000 зарегистрированы в Московской области. Еще 5 000 — в Москве, сообщает ТАСС.