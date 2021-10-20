Челябинский водитель скрылся с места ДТП и закопал свою «Приору»

По данным местной полиции, смертельная авария случилась ночью 19 сентября на 31 километре трассы Челябинск — Троицк. Машина сбила насмерть 51-летнего пешехода. Водитель уехал с места ДТП. Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проанализировав данные с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что в дорожном инциденте участвовала LADA Priora.

– Установлен водитель, житель Коркинского района, 1994 года рождения. Подозреваемый после ДТП разобрал автомобиль на части, которые закопал на одном из участков пустующего частного дома в поселке по месту своего проживания, — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Челябинской области.

Полиция обнаружила и изъяла разрезанные части легковушки и покореженный госномер. Подозреваемый находится на свободе, с него взято обязательство о явке.