Челябинский водитель скрылся с места ДТП и закопал свою «Приору»

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В Челябинской области молодой человек попытался радикальным образом замести следы своего участия в смертельном ДТП. Чтобы сбить со следа полицию он уничтожил свою машину, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

По данным местной полиции, смертельная авария случилась ночью 19 сентября на 31 километре трассы Челябинск — Троицк. Машина сбила насмерть 51-летнего пешехода. Водитель уехал с места ДТП. Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проанализировав данные с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что в дорожном инциденте участвовала LADA Priora.

– Установлен водитель, житель Коркинского района, 1994 года рождения. Подозреваемый после ДТП разобрал автомобиль на части, которые закопал на одном из участков пустующего частного дома в поселке по месту своего проживания, — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Челябинской области.

Полиция обнаружила и изъяла разрезанные части легковушки и покореженный госномер. Подозреваемый находится на свободе, с него взято обязательство о явке.

20 октября 2021
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