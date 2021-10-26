Госдума может не принять законопроект об отмене техосмотра, предложенный ЕР

Первый, наиболее известный из проектов отмены ТО, предлагает внести в закон «О техосмотре» поправку, освобождающую владельцев легковушек и мотоциклов от прохождения их ТС обязательного техосмотра, если те не участвуют в коммерческих и перевозках и не используются в качестве такси. Получать диагностическую карту придется лишь в случае перепродажи автомобиля старше четырех лет или при внесении в его конструкцию изменений. Для грузовиков, автобусов и такси техосмотр остается обязательным. С этой законодательной инициативой выступила «Единая Россия».

Еще один законопроект на эту же тему менее известен публике. Его, подражая ЕР, подготовили деятели из «Справедливой России». Он отмену обязательного ТО формулирует иначе: просто выводит из-под действия закона «О техосмотре» легковушки частников (за исключением такси и участвующих в коммерческих перевозках). Согласно ему, при перепродаже авто и доработке конструкции проходить техосмотр не требуется. Оба эти предложения будут рассмотрены 450-ю депутатами Госдумы.