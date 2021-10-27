С начала года число ДТП в России упало на 10%

Число дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали или погибли люди, за 9 месяцев 2021 года сократилось более чем на 10% по отношению к аналогичному периоду 2020-го. Оно упало с 107 000 до 96 300 происшествий. В этих авариях погибло на 8,7% человек меньше (10 500). Количество раненых снизилось на 10,7% (121 500).



Наибольшее число погибших зафиксировано в авариях, произошедших вследствие выезда на полосу встречного движения (2 624 человек, 29,1% от их общего числа). Из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения погибло 2 162 человека (24%). Наиболее тяжкие последствия у ДТП, случившихся при нарушении правил проезда железнодорожных переездов и из-за выезда на полосу встречного движения.

Характерно, что за период с начала года число дорожных происшествий без пострадавших, в которых был нанесен лишь материальный ущерб, возросло на 12%, достигнув отметки в 1,27 млн.