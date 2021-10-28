Минюст пообещал не увеличивать штрафы для водителей в новом КоАП

— Санкции за нарушение ПДД в проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действующими составами. Исключение составит ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа — 50 000 рублей, — а срок лишения права управления ТС составит от двух до трех лет, — заявили в министерстве.

Проект нового КоАП предусматривает также лишение «прав» за систематическое грубое нарушение ПДД на 1—1,5 года. Для этого водителю потребуется три и более раза за год допустить подобный проступок. Кроме того, сообщается, что новая редакция КоАП сохраняет действующие размеры штрафов, а по ряду статей водит предупреждение за впервые совершенное правонарушение.