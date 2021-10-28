Создан новый тип камеры ГИБДД, которая будет кошмарить городских водителей

Столичный Дептранс разместил в своем телеграм-канале ролик с презентацией полицейской камеры новейшего типа, которая умеет определять машину со слишком высоким звуком выхлопа. Презентацию опытного образца шумомера провел замруководителя ЦОДД Дмитрий Горшков. Напомним, что в конце сентября Мосгордума одобрила в первом чтении проект поправок в городской КоАП, подразумевающий 5000 рублей штрафа за управление транспортным средством, не отвечающим установленным нормам шумности. Кроме того, законотворцы выступили с предложением ввести аналогичную ному и в федеральный КоАП.

В качестве подготовки к этому событию, столичный ЦОДД создал, а теперь еще и продемонстрировал миру, свой девайс для автоматического измерения шума проезжающих машин. Он сопряжен с полицейской камерой, способной оформлять материал для штрафных постановлений. Любопытно, что измерительный прибор изготовлен ЦОДД вопреки тому, что в России не существует и пока даже не разрабатывается методика подобных измерений, а также не определен правовой регламент функционирования комплексов такого типа.