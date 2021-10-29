Коммуниста Рашкина взяли по подозрению в пьяной езде и браконьерстве

Инцидент произошел в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области. Полиция вместе с сотрудником регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства застали в угодьях LADA Largus, под управлением 66-летнего депутата Рашкина. В машине также находился 49-летний местный житель. Машина оформлена на Саратовское областное отделение КПРФ.

В багажнике авто оказалась разделанная туша недавно убитого лося. Депутат пояснил, что он с товарищем нашли в лесу убитого кем-то сохатого. Рашкин пояснил полиции, что вез с товарищем мясо лося из леса, чтобы заявить властям о гибели животного. Судя по видео, представители закона не поверили депутату. Теперь его, скорее всего, обвинят в браконьерстве.

На выложенном в интернет видео инцидента полицейский обращает внимание на неуверенные и заторможенные движения Рашкина и интересуется: не пьян ли тот. Депутат отвечает, что он трезв. Позднее он отказался от проведения медосвидетельствования на предмет опьянения. По этому поводу на него оформлен протокол по части первой статьи 12.26 КоАП РФ — за отказ от медосвидетельствования. Теперь ему грозит лишение «прав».

Также Рашкину за незаконную добычу лося грозит штраф в размере либо 240 000 рублей (за убитого самца), либо 400 000 рублей (за самку). Позднее региональное управление МВД сообщило, что по факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по статье 258 УК. В соответствии с ней, Рашкину грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на 3—5 лет. Правда, для этого Госдума должна прежде лишить его депутатской неприкосновенности.