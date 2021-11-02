Мосгордума предложила ввести гигантский штраф за превышение нештрафуемого порога скорости

Комиссия Мосгордумы по законодательству рекомендовала к рассмотрению столичным заксобранием предложение депутата от партии «Яблоко» Дарьи Бесединой по внесению драконовских поправок в КоАП РФ в отношении водителей. Беседина требует отменить так называемый «нештрафуемый порог скорости», составляющий сейчас 20 км/ч.

Она предлагает наказывать водителей на 500 рублей уже при превышении на 5–10 км/ч. За лишние 10–20 км/ч на спидометре она хочет ввести штраф в 1000 рублей. За 20–40 км/ч — на 2500 рублей. Более того, за превышение установленного скоростного лимита на 40–60 км/ч Беседина желает карать автовладельца штрафом в 10 000 рублей или обязательными работами до 35 часов. Превышении на 60–80 км/ч, по мысли «яблочницы», заслуживает штрафа 15–20 000 рублей и лишения водительского удостоверения. А за нарушение на 80 км/ч Беседина предлагает арестовывать водителей на 15 суток — с лишением «прав», разумеется.

Кроме того, она считает необходимым отказаться от практики 50-процентной оплаты для штрафов за нарушение скоростного режима. Если Мосгордума поддержит предложения Бесединой, то они будут направлены в Госдуму.

Напомним, что Дарья Беседина приобрела некоторую известность благодаря своими рассказами в соцсетях о том, как она однажды проездила всю зиму на велосипеде. Пользователи нашли в тех ее повествованиях значительное количество нестыковок и неправдоподобностей, усомнившись в правдивости рассказов о прелестях постоянной езды в России зимой на двухколесном транспорте.