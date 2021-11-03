ГИБДД обещает грандиозные «облавы» во время ноябрьских праздников

Фото: ГИБДД.
В оставшиеся несколько дней общероссийского локдауна ГИБДД обещает проводить массовые рейды против нарушителей ПДД. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», особенно внимательно служивые будут выискивать любителей прокатиться за рулем подшофе.
Алексей Кованов

Как обещает руководство российской ГАИ, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг: рассчитывать на какие-либо поблажки по случаю Дня народного единства нетрезвым водителям точно не стоит!

— В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений Правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, — уточняет пресс-служба ведомства.

А значит, надо быть готовыми, что останавливать для «проверки на трезвость» будут буквально всех и абсолютно везде. Сотрудники ДПС уже подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что ближайшие четыре дня им действительно предстоит активно «рейдовать».

При этом Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, нарушитлю грозит штраф в 30 000 рублей.

Между тем, власти придумали новую кормушку для ГИБДД — с полным поражением прав граждан! Так, предложение властей сажать в тюрьму за нетрезвое вождение без ДТП сведется к увеличению взяток инспекторам ГАИ, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН. И вот, почему.

штрафы, медосвидетельствование, КоАП, ГИБДД, рейд, алкотестер
3 ноября 2021
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