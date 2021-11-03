ГИБДД обещает грандиозные «облавы» во время ноябрьских праздников

Как обещает руководство российской ГАИ, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг: рассчитывать на какие-либо поблажки по случаю Дня народного единства нетрезвым водителям точно не стоит!

— В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений Правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, — уточняет пресс-служба ведомства.

А значит, надо быть готовыми, что останавливать для «проверки на трезвость» будут буквально всех и абсолютно везде. Сотрудники ДПС уже подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что ближайшие четыре дня им действительно предстоит активно «рейдовать».

При этом Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, нарушитлю грозит штраф в 30 000 рублей.

Между тем, власти придумали новую кормушку для ГИБДД — с полным поражением прав граждан! Так, предложение властей сажать в тюрьму за нетрезвое вождение без ДТП сведется к увеличению взяток инспекторам ГАИ, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН. И вот, почему.