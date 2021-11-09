Госдума поддержала отмену техосмотра для легковушек

На пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрели и почти единогласно поддержали проект поправок, фактически аннулирующий необходимость проходить ТО для большей части российского легкового автопарка. Напомним, что идею отменить техосмотр для частных авто предложили руководители «Единой России» в ходе осенней компании по выборам депутатов в Госдуму. Хотя свою бессмысленность эта процедура продемонстрировала еще десятки лет назад.

Согласно законопроекту, «проголосованному» депутатами в первом чтении, от обязанности проходить техосмотр будут освобождены легковые машины и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые в личных целях. Для авто такого класса, работающих в такси и используемых в коммерческих целях обязанность проведения государственного ТО сохраняется. Тоже самое справедливо и в отношении всех автобусов и грузовиков. Кроме того, владельцам частных легковушек придется все-таки отправляться на машине в пункты гостехосмотра при изменении конструкции или продаже автомобиля возрастом старше четырех лет. Вступление в силу поправок прогнозируется в начале следующего года.