Дептранс вводит ограничение скорости 50 км/ч на некоторых улицах Москвы

Дептранс объявил, что на Бульварном кольце и Цветном бульваре в Москве максимальная скорость теперь будет установлена на уровне до 50 км/ч вместо ранее допустимых 60 км/ч. Такой же скоростной лимит заработает на Остоженке, Маросейке и на некоторых других прилегающих улицах к кольцу улицах. Правда точной даты начал действия нового ограничения Дептранс так и не назвал.

Грядущее изменение скоростного режима ведомство объясняет заботой о 130 000 пешеходах, которые, по его данным, ежедневно бродят по Бульварному кольцу и его окрестностям. Заметим, что те или иные ограничения для автомобилей обычно вводятся на основании статистики аварий в конкретных местах. Что же касается Бульварного кольца, то о росте количества сбитых машинами пешеходов именно в этом месте Дептранс предпочел не сообщать. Таким образом, реальных обоснований для очередного «закручивания гаек» в отношении московских водителей предъявлено не было.