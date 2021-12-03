ГИБДД начинает массово «кошмарить» водителей своими проверками

Столь тревожная статистика задержаний заставила управление Госавтоинспекции по городу Москва объявить грандиозный рейд, который пройдет субботней (с 4 на 5 декабря 2021 года) ночью. Экипажи ДПС планируют плотно заняться поиском пьяных водителей.

Кроме того, аналогичные рейды пройдут и в других регионах страны. По информации на 14:00 пятницы, раскинуть сеть против нетрезвых автомобилистов также планируют ГИБДД Самарской, Курской и Ростовской областей, а также республики Башкортостан.

При этом Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, нарушителю грозит штраф в 30 000 рублей.

Между тем, власти придумали новую кормушку — с полным поражением прав граждан! Так, предложение властей сажать в тюрьму за нетрезвое вождение без ДТП сведется к увеличению взяток инспекторам ГАИ, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН. И вот, почему.