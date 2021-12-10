Пошлину на тюнинг машин увеличат почти вдвое

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение увеличить с нынешних 800 рублей до 1500 рублей размер сбора, который полагается платить автовладельцу автомобиля при регистрации в ГИБДД внесения изменений в его конструкцию. Кроме того, тот же законопроект устанавливает размер госпошлины за выдачу разрешения на проведение тюнинга. Она составит 1000 рублей.

Ежегодно регистрационные подразделения ГИБДД оформляют 235—240 000 разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей. Кроме того, автовладельцам выдается более 220 000 свидетельств о соответствии внесенных в конструкцию автомобилей изменений требованиям безопасности, сообщает РИА «Новости».