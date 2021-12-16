Для чего ГИБДД собираются вернуть контроль за знаками, разметкой и камерами

В МВД считают, что большая часть нарушений из области безопасности движения допускается как раз на этапе разработки этих самых схем! А потому процедуру согласования нужно вернуть. Правда, в поступившем на рассотрение депутатов Госдумы документе формулировка звучит иначе: документация принимается «с учетом» заключения Госавтоинспекции.

Законтворцы подвох заметили: скажем, депутат Алексей Куринный, которого цитирует «Коммерсант», заявил, что при таком подходе региональные власти имеют «соблазн установить как можно больше источников пополнения бюджета, прежде всего, — камер.

В итоге, формулировку решено доработать ко второму чтению. Если проект станет законом, глава ГИБДД Михаил Черников ранее пообещал 'перепрофилировать» сотрудников под новые задачи, повышая их квалификацию.

Между тем, в Москве зафиксировано увеличение числа аварий с начала 2021 года. Причины, впрочем, понятны: в столице полным ходом идет необдуманное сужение проезжей части с возведением весьма сомнительных островков безопасности, получивших в народе прозвище «зубья Ликсутова».

Столичный ЦОДД уверяет, что на протяжении многих лет мнение ГИБДД «учитывается» на соответствующей городской межведомственной комиссии. Но совершенно понятно, что имей на то власть, ГАИ никогда бы не утвердила многие вещи,придуманные провластными урбанистами.