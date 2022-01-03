Как законно украсить свой автомобиль на Рождество

Желание некоторых водителей украшать свой автомобиль в праздники понятно. Но безобидные, на первый взгляд, побрякушки могут стать поводом для неприятной беседы с сотрудниками ГИБДД. Конечно же, непосредственно в рождественскую ночь шансы встретить лояльных гаишников выше. Но если попадутся принципиальные, то штрафа не избежать. А равно и испорченного настроения. Так как же украсить машину, чтобы было и празднично, и без проблем?
Прежде всего хочется увыделить свою машину внешне. И первое, что приходит на ум — развесить гирлянды. Благо китайские товарищи освоили различные технологии по бросовым ценам, и найти интересное решения светового оформления не проблема. Для большего эффекта гирлянды можно повесить на еловые или сосновые ветки. Но, повторимся, такое украшательство привлечет внимание ГИБДД со всеми вытекающими последствиями из пункта 3.6 ПДД РФ.
А если уж гирлянда окажется подключена к электросети авто, то вам еще вменят пункт 7.18 из Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Причем водителю реально светит как штраф, так и возможное аннулирование регистрации. А езда с гирляндой по городу может вылиться в лишение «прав». Но как же выйти из ситуации, ведь душа требует праздника?
Некоторые водители используют мишуру. И тут так же могут возникнуть вопросы со стороны ГАИ, но только в том случае, если мишура перекрывает часть лобового стекла, а также передние боковые стекла, т. е. мешает обзору. В ином случае ее можно вешать везде. А что же с гирляндой, ведь с ней же веселее?
Гирлянду можно повесить в салон. Но так, чтобы она не светила на дорогу, не закрывала обзор и, главное, не была подключена к электросети авто. Лучшим место для ее расположения может быть потолок и задний ряд сидений. Внутри же можно установить небольшой символ праздника, питающийся от батареек. А при соблюдении закона о рекламе, даже электронное табло с бегущей строкой.
Внешне же машину можно украсить самоклеящимися снежинками. Просто, но очень по-новогоднему. Так же можно использовать и другие наклейки с рождественской тематикой размером покрупнее.
В общем, если очень хочется поднять новогоднее настроение себе и окружающим, то при соблюдении определенных условий и знании законов, это можно сделать очень даже легко. Ваш автомобиль станет центром притяжения взглядов и генератором улыбок. И может быть даже гаишники, увидев такой автомобиль, станут чуточку добрее и лояльнее.