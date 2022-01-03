Как законно украсить свой автомобиль на Рождество

Желание некоторых водителей украшать свой автомобиль в праздники понятно. Но безобидные, на первый взгляд, побрякушки могут стать поводом для неприятной беседы с сотрудниками ГИБДД. Конечно же, непосредственно в рождественскую ночь шансы встретить лояльных гаишников выше. Но если попадутся принципиальные, то штрафа не избежать. А равно и испорченного настроения. Так как же украсить машину, чтобы было и празднично, и без проблем?

Прежде всего хочется увыделить свою машину внешне. И первое, что приходит на ум — развесить гирлянды. Благо китайские товарищи освоили различные технологии по бросовым ценам, и найти интересное решения светового оформления не проблема. Для большего эффекта гирлянды можно повесить на еловые или сосновые ветки. Но, повторимся, такое украшательство привлечет внимание ГИБДД со всеми вытекающими последствиями из пункта 3.6 ПДД РФ.

А если уж гирлянда окажется подключена к электросети авто, то вам еще вменят пункт 7.18 из Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Причем водителю реально светит как штраф, так и возможное аннулирование регистрации. А езда с гирляндой по городу может вылиться в лишение «прав». Но как же выйти из ситуации, ведь душа требует праздника?