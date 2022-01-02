Как получить возмещение по КАСКО, если не сразу заметил повреждения авто

Первая мысль, которая может прийти в голову — воссоздать ДТП, отыскав в городе похожий бетонный блок. Да, на поиски подходящего места уйдет время, зато заветная справка от ГИБДД будет на руках. Однако это — не лучшая затея. Ведь как порталу «АвтоВзгляд» объяснил юрист Елена Линник, подобные действия расцениваются как мошенничество в сфере страхования и караются штрафом или даже арестом на срок до 4 месяцев по ст. 159.5 УК РФ.

— Схема может быть раскрыта экспертом-трасологом, который в ходе осмотра транспортного средства устанавливает, действительно ли «увечья» нанесены этим препятствием. Бывают ситуации, когда инсценировки хорошо продуманны, и страховая компания, ни о чем не догадываясь, компенсирует ущерб. Однако порой обман вскрывается, и дело обретает уголовно-правовой характер, — отмечает наша собеседница.

Конечно, вряд ли из-за пары еле заметных царапин правоохранители будут привлекать экспертов-трасологов. Но все же лучше не рисковать, к тому же инициирование происшествий — удел мошенников. Так как же тогда поступить? Иметь смысл вызвать сотрудников ГИБДД и объяснить им ситуацию, ничего не выдумывая. Мол, вот только сейчас заметил повреждения, нужна справка для страховой компании, отнеситесь с пониманием.