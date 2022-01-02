Как получить возмещение по КАСКО, если не сразу заметил повреждения авто

На улице давно стемнело: после многочасовых суетливых сборов вы наконец-таки эвакуируетесь с дачи. Загружаете на борт домочадцев, запускаете мотор, переводите коробку в режим R, прижимаете педаль газа и цепляете крылом бетонный блок. Но поскольку в одно ухо ворчит теща, а в другое — супруга, рядом с которой бесятся дети, еле ощутимый контакт с ограждением остается незамеченным.
Потертость бросается в глаза лишь через пару дней. Нужно бы вернуть крылу первозданный вид, и как хорошо, что автомобиль застрахован по КАСКО. Только вот есть проблема: договор подразумевает ремонт одного элемента без справки от ГИБДД, но это право вы использовали несколько месяцев назад. Что же делать? Ведь если гаишники не зафиксируют повреждения, то страховая в безвозмездном восстановлении авто откажет.
Первая мысль, которая может прийти в голову — воссоздать ДТП, отыскав в городе похожий бетонный блок. Да, на поиски подходящего места уйдет время, зато заветная справка от ГИБДД будет на руках. Однако это — не лучшая затея. Ведь как порталу «АвтоВзгляд» объяснил юрист Елена Линник, подобные действия расцениваются как мошенничество в сфере страхования и караются штрафом или даже арестом на срок до 4 месяцев по ст. 159.5 УК РФ.
— Схема может быть раскрыта экспертом-трасологом, который в ходе осмотра транспортного средства устанавливает, действительно ли «увечья» нанесены этим препятствием. Бывают ситуации, когда инсценировки хорошо продуманны, и страховая компания, ни о чем не догадываясь, компенсирует ущерб. Однако порой обман вскрывается, и дело обретает уголовно-правовой характер, — отмечает наша собеседница.
Конечно, вряд ли из-за пары еле заметных царапин правоохранители будут привлекать экспертов-трасологов. Но все же лучше не рисковать, к тому же инициирование происшествий — удел мошенников. Так как же тогда поступить? Иметь смысл вызвать сотрудников ГИБДД и объяснить им ситуацию, ничего не выдумывая. Мол, вот только сейчас заметил повреждения, нужна справка для страховой компании, отнеситесь с пониманием.
Как будут развиваться события дальше, во многом зависит от настроения прибывших на место инспекторов. Вероятнее всего, если контакт кузова машины с препятствием действительно был незначительным, то они пойдут навстречу. Впрочем, возможен и другой вариант: принципиальные гаишники могут направить дело в группу разбора, запросив записи с ближайших камер видеонаблюдения, чтобы убедиться в том, что авария имела место.
Увы, но верить в лучшее — единственное, что остается в подобной ситуации. Законодательно никаких сроков на «обнаружение» повреждений не предусмотрено. И более того — если водитель выявляет «боевые ранения» спустя время, это значит, что сразу после нанесения этих самых ранений он скрылся с места ДТП (штраф, лишение «прав»). А на будущее «закаскованным» имеет смысл как можно чаще и внимательнее осматривать автомобиль.
И помните, что при возмещении ущерба по КАСКО важно не только получить справку от ГИБДД (в тех случаях, когда без нее не обойтись), но и своевременно оповестить о наступлении страхового случая компанию. А сделать это, согласно ст. 931 Гражданского кодекса РФ, нужно незамедлительно — в противном случае водитель рискует остаться без выплаты. Что значит «незамедлительно»? У каждого страховщика срок свой, он прописывается в договоре — как правило, это от 3 до 10 дней.