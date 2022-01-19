Московская ГИБДД составила ТОП-5 самых опасных нарушений ПДД

- По итогам 2021 года несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением. Именно из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля, люди чаще всего гибли и страдали на московских дорогах, — сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На втором месте по степени распространения стоит такое нарушение ПДД как несоблюдение очередности проезда. Третью строчку в полицейском «антирейтинге» занимает нарушение правил проезда пешеходных переходов. На четвертом — несоответствие выбранной скорости движения текущим дорожным условиям. И на последнем месте ТОП-5 самых опасных нарушений ПДД в столице оказалось пренебрежение правилами перестроения. По мнению представителей ГИБДД, чаще всего причиной подобных нарушений Правил становятся невнимательность и самоуверенность водителей.