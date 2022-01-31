Как часто в 2021 году штрафовали московских водителей

Московское управление ГИБДД отчиталось о количестве штрафных постановлений, выписанных его сотрудниками в отношении водителей. В течении 2021 года за различные нарушения ПДД их было оформлено 32,5 млн штук. Из них 30,8 млн — с помощью камер автоматической фиксации. Если вспомнить, что в Москве зарегистрировано около 5 млн. автомобилей, то станет ясно: каждого столичного автовладельца за года оштрафовали примерно шесть раз.

Характерно, что в конце опубликованного релиза ГИБДД «надеется в следующем году нарушений будет меньше». Хотя там прекрасно осведомлены, что количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД в Москве — источник почти 95% штрафных постановлений — продолжает увеличиваться. Сейчас их в городе уже около 5000 и столичные власти анонсируют появление все новых. Постов автоматического контроля. Что означает неизбежное увеличение числа штрафов, ежегодно собираемых с московских автомобилистов.