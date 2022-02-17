Почему и как камеры фиксации нарушений ПДД доводят водителей до аварий

Советскому водителю предписывалось ездить медленно. Скорость была признана опасной вне зависимости от ситуации и обстоятельств. Опасность скорости назначена сама по себе, как у всякого неуправляемого природного явления вроде молнии.

Когда в 1899 году Камил Жинатцы на электромобиле «Всегда недовольная» собрался преодолеть скоростной рубеж в 100км/ч, авторитетные врачи, журналисты и спортсмены объясняли, что скорость его убьет: разорвет легкие, выдавит глаза, остановит кровоток. Люди выучили, что скорость — это плохо, а быстрый водитель опасен и его надо наказывать.

Власть охотно злоупотребляет этим суеверием и поощряет невежество, зарабатывая на фото- и видеофиксации. Изредка просыпающаяся прокуратура констатирует, что камеры ставят преимущественно мимо аварийных мест, но там, где есть быстрый транспортный поток. ГАИ неосмотрительно добавляет: чем выше скорость, тем меньше аварий.