Почему и как камеры фиксации нарушений ПДД доводят водителей до аварий

Советскому водителю предписывалось ездить медленно. Скорость была признана опасной вне зависимости от ситуации и обстоятельств. Опасность скорости назначена сама по себе, как у всякого неуправляемого природного явления вроде молнии.
Когда в 1899 году Камил Жинатцы на электромобиле «Всегда недовольная» собрался преодолеть скоростной рубеж в 100км/ч, авторитетные врачи, журналисты и спортсмены объясняли, что скорость его убьет: разорвет легкие, выдавит глаза, остановит кровоток. Люди выучили, что скорость — это плохо, а быстрый водитель опасен и его надо наказывать.
Власть охотно злоупотребляет этим суеверием и поощряет невежество, зарабатывая на фото- и видеофиксации. Изредка просыпающаяся прокуратура констатирует, что камеры ставят преимущественно мимо аварийных мест, но там, где есть быстрый транспортный поток. ГАИ неосмотрительно добавляет: чем выше скорость, тем меньше аварий.
А чтобы люди продолжали верить власти и не размышляли над скоростью, в новостях есть только плохие водители, которых ловят за превышение. Иногда они попадают в аварии, что непременно заканчивается требованиями ужесточить, покарать, ограничить, запретить. Причины и обстоятельства ни в коем случае не исследуются и не обсуждаются, поскольку все должны выучить — авария произошла из-за высокой скорости и низких штрафов.
Когда заранее ясно, что скорость — это плохо, строить автодром — кощунство. Тратить деньги на поощрение хулиганов, чтобы они потом продолжили гонять в общем потоке? Чтобы там шпана училась беспределу? В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле.
Чем больше тренировочных трасс, тем больше в потоке опытных водителей. Уже попробовавших риск, предел, максимум. Определивших свой потолок возможностей и научившихся его не достигать. В итоге в России водителей, попробовавших скорость и научившихся с ней справляться, становится все меньше и в идеале не должно быть вовсе.
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» не предусматривает ни одного нового километра, зато обещает увеличить количество камер. Нужны штрафы, запреты и виновность, но не опыт, качество и безопасность.