ГИБДД начнет штрафовать водителей с помощью незаметных камер новейшего поколения

Многие водители из числа тех, кто часто ездит по МКАД, наверняка заметили, что в последнее время на магистрали стало больше заторов, вызванных какими-то работами на столбах освещения, установленных на бетонном отбойнике посреди магистрали. Практически каждый день команды рабочих на том или ином участке кольцевой дороги отгораживают левую полосу движения и что-то ковыряют на столбах, попутно прокладывая какие-то коммуникации по разделительному барьеру на осевой. Самые внимательные и любопытные водители, «толкаясь» в заторах, вызванных подобными работами, проводимыми, как правило, в самый час пик, обратили внимание, что на столбы устанавливают некие штуковины, очень сильно напоминающие шарообразные видеокамеры кругового обзора.
Внешне они похожи на «купольные» девайсы, которыми обвешаны все дома в мегаполисе — через них в непрерывном режиме «Большой московский брат» следит за происходящим буквально в каждом столичном дворе. Заметим, что сотни тысяч «дворовых» видеокамер просто фиксируют происходящее. На МКАДе же развешивают совершенно другие устройства!
Тут речь идет о новейших продвинутых полицейских комплексах автоматической фиксации, типа «Стрелка-360С». Это безобидная и не особо заметная штуковина может вращать свой объектив на 360 градусов и штрафовать практически за любые нарушения ПДД, замеченные в радиусе 150 метров.
За езду «на красный», за неправильную парковку (в том числе и неоплату), за непропуск пешехода, превышение скорости, езду по «выделенке» или обочине, за поворот не из своего ряда и пересечение сплошной разметки, за езду без разрешения, отсутствие ОСАГО или техосмотра… — сложно назвать вид првонарушения, за который эти новейшие аппараты оштрафовать не смогут.
И этими безобидными с виду камерами, судя по всему, власти собираются оснастить весь МКАД и прочие главные транспортные артерии города. Ведь не зря же в прошлом году московский Дептранс решил установить на городских улицах 2000 «интеллектуальных» полицейских видеокамер подобного типа, способных контролировать, в том числе, и автомобильное движение. Для иллюстрации внушительного масштаба этого действа напомним, что к концу 2021 года в Москве за много лет понаставили порядка 3700 полицейских дорожных камер, которые исправно штрафуют водителей за те или иные нарушения ПДД.
Но этого властям показалось мало, и они решили вбухать еще порядка 5 млрд. рублей налогоплательщиков в создание тотальной системы слежки за автомобилистами, которая, к тому же (как уверяют ее создатели), будет еще и отслеживать подозрительные скопления людей, вооруженных граждан и прочий «неблагонадежный элемент»…