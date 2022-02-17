ГИБДД начнет штрафовать водителей с помощью незаметных камер новейшего поколения

Многие водители из числа тех, кто часто ездит по МКАД, наверняка заметили, что в последнее время на магистрали стало больше заторов, вызванных какими-то работами на столбах освещения, установленных на бетонном отбойнике посреди магистрали. Практически каждый день команды рабочих на том или ином участке кольцевой дороги отгораживают левую полосу движения и что-то ковыряют на столбах, попутно прокладывая какие-то коммуникации по разделительному барьеру на осевой. Самые внимательные и любопытные водители, «толкаясь» в заторах, вызванных подобными работами, проводимыми, как правило, в самый час пик, обратили внимание, что на столбы устанавливают некие штуковины, очень сильно напоминающие шарообразные видеокамеры кругового обзора.

Внешне они похожи на «купольные» девайсы, которыми обвешаны все дома в мегаполисе — через них в непрерывном режиме «Большой московский брат» следит за происходящим буквально в каждом столичном дворе. Заметим, что сотни тысяч «дворовых» видеокамер просто фиксируют происходящее. На МКАДе же развешивают совершенно другие устройства!

Тут речь идет о новейших продвинутых полицейских комплексах автоматической фиксации, типа «Стрелка-360С». Это безобидная и не особо заметная штуковина может вращать свой объектив на 360 градусов и штрафовать практически за любые нарушения ПДД, замеченные в радиусе 150 метров.