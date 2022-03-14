Прокуратура решила «посадить» автоблогера Эдварда Била за аккаунт в Instagram

Мосгорсуд планирует 16 марта рассмотреть представление прокуратуры о заключении блогера Эдварда Била под стражу на основании того, что он нарушил судебный запрет на использование соцсетей.

Напомним, что 1 апреля 2021 года Эдуард Биль устроил массовое ДТП в центре Москвы. Летом прошлого года Пресненский суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишению «прав» на три года. Прокуроры сочли такое наказание слишком мягким и обжаловали решение суда.

В результате, в декабре 2021 года кассационная инстанция отменила приговор блогеру и отправила его дело на повторное рассмотрение. Параллельно ему было запрещено пользоваться интернетом. Позже прокуратура обнаружила в теперь уже запрещенном Instagram аккаунт, чье название отличается от старого аккаунта Эдварда Била лишь несколькими подчеркиваниями перед и посла ник-нейма.

Правоохранители сочли это фактическим нарушением запретов, наложенных на блогера, и требуют теперь взять его под стражу, сообщает ТАСС.