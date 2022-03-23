Санкции заставили ГИБДД пересаживаться на LADA и UAZ

В Сети появился текст приказа за подписью начальника УМВД России по Екатеринбургу полковника полиции Игоря Озерова.

«В связи с введением экономических санкций в отношении РФ и невозможностью выполнения исполнителями государственных контрактов по ремонту служебных транспортных средств, руководством ГУ МВД России по Свердловской области принято решение о приостановке ремонта и техобслуживания служебного автотранспорта. Учитывая вышеизложенное, необходимо с 1 апреля 2022 года приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства (Volkswagen, Renault, Skoda). Предупреждаю о персональной ответственности», — говорится в документе.

Он датирован 22 марта 2022 года и имеет номер №26/01—6768. Адресатами этого указания числятся руководители ГИБДД, структуры охраны общественного порядка и другие полицейские службы города, сообщает «База».

Судя по букве приказа, полицейским не возбраняется ездить по служебным надобностям на автотранспорте отечественного производства. В открытых источниках выяснить количество LADA и УАЗ, стоящих на вооружении екатеринбургской полиции, возможным не представляется. Однако уже сейчас понятно, что их, как говорится, «на всех не хватит».