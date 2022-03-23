Санкции заставили ГИБДД пересаживаться на LADA и UAZ

В Сети появился текст приказа за подписью начальника УМВД России по Екатеринбургу полковника полиции Игоря Озерова.
«В связи с введением экономических санкций в отношении РФ и невозможностью выполнения исполнителями государственных контрактов по ремонту служебных транспортных средств, руководством ГУ МВД России по Свердловской области принято решение о приостановке ремонта и техобслуживания служебного автотранспорта. Учитывая вышеизложенное, необходимо с 1 апреля 2022 года приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства (Volkswagen, Renault, Skoda). Предупреждаю о персональной ответственности», — говорится в документе.
Он датирован 22 марта 2022 года и имеет номер №26/01—6768. Адресатами этого указания числятся руководители ГИБДД, структуры охраны общественного порядка и другие полицейские службы города, сообщает «База».
Судя по букве приказа, полицейским не возбраняется ездить по служебным надобностям на автотранспорте отечественного производства. В открытых источниках выяснить количество LADA и УАЗ, стоящих на вооружении екатеринбургской полиции, возможным не представляется. Однако уже сейчас понятно, что их, как говорится, «на всех не хватит».
Кроме того, все автомобили «отечественных» марок в своей конструкции содержат множество импортных комплектующих. В отсутствии которых и их ремонт обещает вскоре стать невозможным. В таких условиях ГИБДД придется либо пересаживаться на армейские броневики, либо бегать на вызовы пешком. При таком раскладе прекрасным подспорьем для патрульных, оперативников и участковых станут велосипеды и самокаты.
Оперативно решить возникшую транспортную проблему вряд ли получится. Хотя бы потому, что она наверняка точно также встала перед работниками всех правоохранительных органов — от ФСБ и прокуратуры до ФСИН и Следственного комитета. Всем им придется заниматься транспортным «импортозамещением». Причем не только в отдельно взятом Екатеринбурге. Логика подсказывает, что и по всей России сотрудники ДПС в самом ближайшем будущем могут оказаться перед перспективой гоняться за лихачами-гонщиками в пешем порядке — на своих двоих или на общественном транспорте.