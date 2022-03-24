Депутат-единоросс подготовил законопроект о конфискации машины за выезд на «встречку»

Водители, пойманные на злостном нарушении ПДД, должны не только становиться фигурантами уголовных дел, но и лишаться транспортных средств. К этому сводятся инициативы, выдвинутые Яровой. Среди них наиболее «революционной» можно назвать подразумевающую конфискацию машины у ее владельца, если его привлекли к уголовной ответственности за езду в пьяном виде, выезд на «встречку», превышение скорости более 60 км/ч, а также за неоднократную езду без «прав».

Кроме того, предлагается предусмотреть уголовную ответственность «за вождение без прав в третий раз в случае, если лицо село за руль в состоянии опьянения, выехало на встречную полосу или превысило скорость».

Предложения Ирины Яровой уже поддержаны МВД и Верховным судом. Об этом со сообщает «Коммерсант».