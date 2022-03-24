Почему ГИБДД приостанавливает выдачу «прав» гражданам

«В связи с проведением 27 марта технических работ на информационных ресурсах МВД России, предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы будет приостановлено», — сказано в сообщении ведомства.

В то же время, административные процедуры, для проведение которых не требуется связь с временно выведенной из эксплуатации информационной системой, будут идти в привычном режиме. В полиции отметили, что все, кто записался на прием в ГИБДД на 27 марта, получат возможность воспользоваться требуемыми госуслугами в последующие рабочие дни.

Логика подсказывает: если полицейские компьютерные сети окажутся недоступны для московских гаишников, это может означать, что аналогичная ситуация сложится и для других региональных управлений ГИБДД.