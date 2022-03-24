Оформлять аварии будут с помощью камер ГИБДД

Мэрия Москвы планирует провести эксперимент по оформлению аварий на основании данных камер автоматической фиксации. Эта инициатива обсуждалась в ходе правительственной комиссии по безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Напомним, что последний долгое время проработал в московском правительстве.

Предполагается, что на скоростных магистралях типа МКАД машины, попавшие в ДТП, вместо того, чтобы стоять на месте в ожидании ДПС, перекрывая движение и провоцируя новые дорожные инциденты, будут сразу же съезжать на обочину. А выявление виновника происшествия и прочий «разбор полетов» произойдет позже, на основании видео с полицейских камер.

Реализовать подобную схему можно будет в самом ближайшем будущем, поскольку столичные власти, в частности, уже оснастили практически весь МКАД новейшими комплексами автоматической фиксации. Теперь, если кто еще не заметил, камеры висят там на столбах освещения через каждые 150—200 метров.