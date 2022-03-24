Оформлять аварии будут с помощью камер ГИБДД

фото АвтоВзгляд
Новый «пилотный проект» задумали чиновники московской мэрии. На этот раз с использованием тотального контроля за горожанами через видеокамеры. Теперь очередь дошла до оформления аварий, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Мэрия Москвы планирует провести эксперимент по оформлению аварий на основании данных камер автоматической фиксации. Эта инициатива обсуждалась в ходе правительственной комиссии по безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Напомним, что последний долгое время проработал в московском правительстве.

Предполагается, что на скоростных магистралях типа МКАД машины, попавшие в ДТП, вместо того, чтобы стоять на месте в ожидании ДПС, перекрывая движение и провоцируя новые дорожные инциденты, будут сразу же съезжать на обочину. А выявление виновника происшествия и прочий «разбор полетов» произойдет позже, на основании видео с полицейских камер.

Реализовать подобную схему можно будет в самом ближайшем будущем, поскольку столичные власти, в частности, уже оснастили практически весь МКАД новейшими комплексами автоматической фиксации. Теперь, если кто еще не заметил, камеры висят там на столбах освещения через каждые 150—200 метров.

видеофиксация, ПДД, авария, ДТП, ГИБДД
24 марта 2022
142