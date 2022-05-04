Для владельцев электросамокатов придумали новое ограничение

Резолюция комитета Совфеда рекомендует МВД и прочим заинтересованным ведомствам вместе с Российским союзом автостраховщиков (РСА) «проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности».

Требование ввести ОСАГО для владельцев СИМ обосновывается тем, что эти ТС порой крайне опасны как для пешеходов и прочих участников дорожного движения, так и для самих «пилотов» индивидуального электротранспорта. Хотя бы потому, что они не оснащены какими-либо серьезными средствами безопасности и при этом могут двигаться с высокой скоростью. Помимо инициативы с ОСАГО для электросамокатов, сенаторы считают нужным законодательно ограничить максимально возможную конструктивную скорость СИМ в России, а также оформить их разделение на два типа: используемые в личных целях и коммерческие аппараты.