На дорогах России уничтожили 300 камер фиксации нарушений ПДД

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, численность камер ГИБДД в России за прошедший год снизилась по сравнению с уровнем года 2020 на 300 единиц. Напомним, что в 2020 на вооружении полиции оказались рекордные 20 700 комплексов. Падение же произошло за счет уменьшения количества мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. При этом полицейский арсенал стационарных устройств остался на прежнем уровне — 17 200 единиц.

Заметим, что уменьшение численности полицейских камер в России — явление, судя по всему, временное. Ранее стало известно, что Минтранс планирует довести к 2030 году парк российских дорожных камер до отметки в 25 000 штук. Хотя, конечно, пока сложно судить, как на этих проектах скажутся введенные в отношении России санкции и всемирный дефицит полупроводниковых элементов.

Любопытно, что уменьшение количества камер на дорогах страны не привело к какому-либо снижению числа штрафов, оформленных на основании материалов средств автоматической фиксации. Статистика ГИБДД утверждает, что за 2021 год с их помощью было оформлено более 160,8 млн. нарушений ПДД, при том, что годом ранее аналогичный показатель составлял 145 млн. постановлений.

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