Водители придумывают все новые способы скрывать номера от камер ГИБДД

Наверное многие автолюбители помнят, как несколько лет назад очень модным способом сделать госномера своей машины нечитаемыми была «грязь». В кавычки это слово в данном случае взято потому, что почти в каждом автомобильном интернет-магазине продавалась «искусственная грязь» — в баллончиках-пульверизаторах. Согласно инструкции, этот продукт автохимии следует произвольным образом разбрызгивать на госномер авто, имитируя его загрязнение и усложняя тем самым работу камер ГИБДД. Именно так отреагировали производители автохимии на запрос лихачей, пытавшихся уйти от расплаты в виде «автоматических» штрафов.

Со временем российская дорожная полиция научилась выявлять хитрецов, пользующихся «искусственной грязью». Хотя бы по явному несоответствию сверкающего чистотой ЛКП транспортного средства и комьев «грязи», облепивших исключительно госномер: как-то это не вяжется, не правда ли? Поняв, что «за грязь» можно схлопотать еще и лишение «прав», народ перестал массово пользоваться ею. Но идея уйти от ответственности за нарушения ПДД, не оказываясь при этом под угрозой расстаться с в/у, многих сограждан все равно не отпускает.

Теперь в ходу более «невинные» способы помешать автоматической фиксации. Например, езда со слегка помятым номерным знаком. Вроде как водитель несильно задел где-то им о некое препятствие, погнул при этом, выправил как смог и поехал. А то, что теперь госномер ни одна камера не прочитает — так это совершенно случайно получилось…