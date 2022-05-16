Водители придумывают все новые способы скрывать номера от камер ГИБДД

Наверное многие автолюбители помнят, как несколько лет назад очень модным способом сделать госномера своей машины нечитаемыми была «грязь». В кавычки это слово в данном случае взято потому, что почти в каждом автомобильном интернет-магазине продавалась «искусственная грязь» — в баллончиках-пульверизаторах. Согласно инструкции, этот продукт автохимии следует произвольным образом разбрызгивать на госномер авто, имитируя его загрязнение и усложняя тем самым работу камер ГИБДД. Именно так отреагировали производители автохимии на запрос лихачей, пытавшихся уйти от расплаты в виде «автоматических» штрафов.
Со временем российская дорожная полиция научилась выявлять хитрецов, пользующихся «искусственной грязью». Хотя бы по явному несоответствию сверкающего чистотой ЛКП транспортного средства и комьев «грязи», облепивших исключительно госномер: как-то это не вяжется, не правда ли? Поняв, что «за грязь» можно схлопотать еще и лишение «прав», народ перестал массово пользоваться ею. Но идея уйти от ответственности за нарушения ПДД, не оказываясь при этом под угрозой расстаться с в/у, многих сограждан все равно не отпускает.
Теперь в ходу более «невинные» способы помешать автоматической фиксации. Например, езда со слегка помятым номерным знаком. Вроде как водитель несильно задел где-то им о некое препятствие, погнул при этом, выправил как смог и поехал. А то, что теперь госномер ни одна камера не прочитает — так это совершенно случайно получилось…
Дело в том, что КоАП лишает «прав» за управление машиной с видоизмененными ГРЗ. Ну что ж: попробуйте наказать какой-нибудь бордюр, «видоизменивший» госномер автомобиля! Ведь его водитель всегда может сказать остановившему его сотруднику ГИБДД, что злосчастный кусок жести на бампере погнулся вот только что и авто уже буквально мчится в мастерскую для изготовления нового номера.
Следующий способ затруднить работу камер ГИБДД, в действенность которого верят довольно многие автомобилисты, заключается в установке ГРЗ не параллельно линии горизонта, а с некоторым наклоном вправо или влево. Мол, случайно перекосило табличку… Дело в том, что ряд моделей полицейских камер, установленных на дорогах страны до 2018 года, такие «кривые» госномера действительно не считывают. Их постепенно заменяют на новые комплексы, но до полного вывода из эксплуатации старых камер по всей России еще далеко…
Еще один, вроде как ненаказуемый (хотя и крайне сомнительный с точки зрения эффективности) способ борцов с камерами заключается в «восстановлении облупившейся краски» на ГРЗ. Для этого белый фон знака, покрытый специальной световозвращающей эмалью, «подкрашивают» обычной белой краской. Глаз сотрудника ДПС разницы не замечает, а некоторые сограждане уверяют, что такая перекраска «затемняет» ГРЗ для камер автоматической фиксации ночью.
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