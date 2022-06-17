ГИБДД готовит несколько сюрпризов желающим получить «права»

— Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть, — заявил замначальника ГИБДД России генерал-майор Олег Понарьин РИА Новости.

Он не уточнил, о каких именно новеллах идет речь. Однако ранее стало известно о том, что правоохранительное ведомство планирует изменить правила выдачи водительских удостоверений категории «D», позволяющие управлять автобусом. Предлагается запретить их получение людям, не имевшим ранее водительского удостоверения категорий «В» и «С». То есть право обучаться вождению автобуса получат лишь обладатели «легковых» либо «грузовых» ВУ.

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