Электросамокатчика приговорили к уголовному сроку за езду в пьяном виде

Тюменская прокуратура сообщила о редком событии: суд приговорил пьяного «пилота» электросамоката к реальному сроку. 27-летний местный житель признан виновным по части первой статьи 264.1 УК. Ранее, в декабре 2020 года, за отказ от медосвидетельствования на предмет опьянения за рулем его лишили «прав» на один год и семь месяцев. А ровно через год после этого события, уже в декабре 2021-го, этот гражданин, будучи в подпитии после новогоднего корпоратива, решил съездить в аптеку. Молодой человек, пронзающий сугробы на электросамокате, привлек внимание сотрудников полиции. Они остановили его и «продули» на предмет опьянения.

Параллельно выяснилось, что электротранспорт, которым управлял гражданин, является механическим ТС и приравнен к мопедам, для управления которым требуется водительская категория «М». В общем, дело дошло до судебного обвинения в пьяной езде гражданина, ранее лишенного «прав». Приговорили его к одному году заключения условно с испытательным сроком в два года. Параллельно, его лишили ВУ еще на два года и шесть месяцев. Можно только удивляться мягкости приговора. Ведь нетрезвый драйвер на средстве индивидуальной мобильности, несущийся по тротуару на высокой скорости, представляет гораздо большую опасность для пешеходов, чем даже нетрезвый водитель автомобиля.

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