Кому пригодится новый сервис «Витрина данных ГИБДД»

Уже осенью 2022 года коммерческие компании (операторы каршеринга, агрегаторы такси и тому подобные) смогут получать данные из «Витрины». Притом передача сведений будет возможна только после согласия гражданина! То есть, если оператор каршеринга захочет проверить водителя на предмет лишения «прав» и количества нарушений ПДД, ему придется сначала отправить запрос через портал Госуслуг (ЕПГУ). То есть для широких кругов насаления сервис недоступен.

Очевидно, что новая база данных позволит разгрузить от лишних запросов Федеральную информационную систему (ФИС) ГИБДД. Кроме того, с 1 июля заработают сервисы «Оперативная выборка данных» и «Надзор ГИБДД», в которых будут опубликованы диагностические карты и фотографии машин на техническом обслуживании.

И еще одна важная новость для российских автомобилистов. С 20 июня задолженности по неоплаченным штрафам начал списывать безликий алгоритм. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) теперь не имеют к этому процессу никакого отношения, что, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», выйдет боком миллионам водителей.