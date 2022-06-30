Для электросамокатов введут транспортный налог, ОСАГО и регистрацию в ГИБДД

— Часть самокатов нужно переводить в разряд транспортных средств со всеми вытекающими — регистрация в ГИБДД, ОСАГО, транспортный налог, — сообщил сенатор.

Такая мера, по его мнению, вызвана назревшей необходимостью сбить резкий рост количества инцидентов с подобными средствами индивидуальной мобильности в России. Он полагает, что следует перевести часть электрсамокатов в категорию «транспортные средства» и оформлять их в ГИБДД по правилам, аналогичным тем, что применяются к автотранспорту. Регистрировать электросамокаты следует в зависимости от емкости их батарей, максимальной скорости, мощности двигателя и массы, сообщает РИА «Новости».

Параллельно глава российской ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников в ходе пресс-конференции в «Известиях» анонсировал появления документов, регулирующих правила эксплуатации электросамокатов в нашей стране.

— До конца года разберемся с этой категорией и максимально упорядочим их, — пообещал Черников.