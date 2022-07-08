Из-за оторвавшегося колеса на МКАД разбились девять машин

Утро восьмого июля на 38-ом километре столичного МКАД не предвещало никаких проблем. Машины на кольцевой внешней стороны магистрали в районе Ясенево, хоть и достаточно плотным потоком, но двигались на вполне приличной для этого времени суток скорости — порядка 50—60 км/ч. Что для начала утреннего часа пик — просто шикарный результат. Все было прекрасно до того момента, когда у двигавшейся в крайнем правом ряду ВАЗ 2114 на ходу не отвалилось колесо. Скорость автомобиля была невелика, и оно со скоростью пешехода покатилось само, пересекая по диагонали полосы МКАД.
Неуправляемый снаряд без проблем неторопливо пересек четыре правых полосы. Водители машин, которым там угрожал столкновением катящийся объект, спокойно объехали его. А драйвер кроссовера, следовавашего во второй слева полосе дороги, обратил внимание на прилижающееся колесо лишь в последний момент и резко затормозил, пытаясь избежать столкновения. Сразу после этого следующие за ним три легковушки «воткнулись» в корму вставшего, как вкопанный автомобиль, собрав таким образом классический «паровозик». Водитель следовавшей в крайнем левом ряду «Газели», увидев происходящее рядом с его авто ДТП, резко затормозил, не справился с управлением, и его грузовичок зацепил бетонный разделительный барьер.
Но «вишенкой на» торте стало явление КамАЗа, буксировавашего собрата-самосвала во второй от правой обочины полосе МКАД. Он прибыл на место аварии аж через 15 секунд после начала событий. Легковушка перед ним притормозила. Ведь согласно старинной водительской традиции, при виде ДТП, даже если оно произошло на противоположной от тебя стороне дороги, следует сбросить скорость до черепашьей и как можно дольше глазеть, проезжая мимо, впитывая вид чужой аварии и тормозя тем самым движение всех, следующих за тобой машин.
Так вот: водитель КамАЗа, видимо, настолько погрузился в зрелище ДТП, что заметил торможение идущего прямо перед ним ТС лишь когда уже было поздно. Несмотря на экстренное торможение, он «догнал» замедлившуюся легковушку. Далее грузовик занесло, потащило правым бортом, и он опрокинулся, смяв уже стоящие в крайних левых полосах после ДТП с «бродячим» колесом машины. По данным полиции, в этой идиотской аварии никто не пострадал. Однако затор она спровоцировала мощнейший.
Заметим, что инцидент продемонстрировал крайне слабые водительские навыки умногих московских водителей. Такое впечатление, что они практически не смотрят на дорогу — не видят происходящего вокруг и впереди них. А когда сталкиваются с нештатной ситуацией, не могут вовремя и правильно среагировать на нее даже в идеальных дорожных условиях: на ровном сухом и теплом асфальте, при прекрасной видимости!