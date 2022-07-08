Из-за оторвавшегося колеса на МКАД разбились девять машин

Но «вишенкой на» торте стало явление КамАЗа, буксировавашего собрата-самосвала во второй от правой обочины полосе МКАД. Он прибыл на место аварии аж через 15 секунд после начала событий. Легковушка перед ним притормозила. Ведь согласно старинной водительской традиции, при виде ДТП, даже если оно произошло на противоположной от тебя стороне дороги, следует сбросить скорость до черепашьей и как можно дольше глазеть, проезжая мимо, впитывая вид чужой аварии и тормозя тем самым движение всех, следующих за тобой машин.

Так вот: водитель КамАЗа, видимо, настолько погрузился в зрелище ДТП, что заметил торможение идущего прямо перед ним ТС лишь когда уже было поздно. Несмотря на экстренное торможение, он «догнал» замедлившуюся легковушку. Далее грузовик занесло, потащило правым бортом, и он опрокинулся, смяв уже стоящие в крайних левых полосах после ДТП с «бродячим» колесом машины. По данным полиции, в этой идиотской аварии никто не пострадал. Однако затор она спровоцировала мощнейший.

Заметим, что инцидент продемонстрировал крайне слабые водительские навыки умногих московских водителей. Такое впечатление, что они практически не смотрят на дорогу — не видят происходящего вокруг и впереди них. А когда сталкиваются с нештатной ситуацией, не могут вовремя и правильно среагировать на нее даже в идеальных дорожных условиях: на ровном сухом и теплом асфальте, при прекрасной видимости!